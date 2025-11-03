[Preview VO] Alien Vs Captain America #1

  1. Accueil
03 Novembre 2025 par Jeff 0 flick
La preview VO d'Alien Vs Captain America #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Frank Tieri et dessiné par Stefano Raffaele avec une cover de Leinil Yu. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 5 novembre pour 5.99$.

LE XÉNOMORPHE DE LA VÉRITÉ ? C'est la Seconde Guerre mondiale et Hydra cherche une nouvelle arme pour vaincre les Alliés et gagner la guerre. Pour ce faire, Crâne Rouge a envoyé le Baron Strucker en expédition dans l'Himalaya pour trouver la mythique cité d'Atilan. Mais au lieu de trouver les Inhumains, Strucker découvre quelque chose de bien plus mortel. Bien plus… Extraterrestre. Le Captain America et les Howling Commandos pourront-ils arrêter le Crâne et ses nouvelles armes xénomorphes… ou le First Avenger découvrira-t-il que dans une Europe ravagée par la guerre… personne ne vous entend crier ? 

 

 

 

 

 

