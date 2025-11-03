[Preview VO] Planet She-Hulk #1

  1. Accueil
03 Novembre 2025
La preview VO de Planet She-Hulk #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Stephanie Phillips et est dessiné par Aaron Kuder. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 5 novembre pour 4.99$.

SAKAAR, FÊTE EN SOLO ! SHE-HULK est de retour, et elle… est coincée sur Sakaar ?? Tirée de l’épopée cosmique à succès de Jonathan Hickman, IMPERIAL, Jennifer Walters a promis à son cousin, HULK, de veiller sur la planète Sakaar et ses habitants pendant quelques jours. Mais cela fait plus que quelques jours, et maintenant She-Hulk est chargée de maintenir la paix sur une planète en guerre ! Mais Jennifer est un HULK TRÈS différent de celui qui avait jadis soumis Sakaar… sera-t-elle à la hauteur de la tâche ?

  

 

 

