Replay du Twitch du jeudi 30/10 : Kaamelott, Marvel's Midnight Sun, Runaways et bien plus

Bonjour tout le monde,
Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.
Vous les trouverez ci-dessous :
Les numéros #1 de la VO #23 (Absolute Batman Annual, Supernatural...)
Notre avis sur Kaamelott Deuxième volet - Partie 1 (NON ! Tout n'est pas à jeter !)
Marvel One World Under Doom #8 : Runaways
Notre avis sur Marvel's Midnight Suns
Bonjour à tous,
Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de Batman, Justice League, Tortues Ninja et Supernatural. Nous continuerons avec notre cycle One World Under Doom avec, cette fois, un focus sur le tie-in Runaways qui s'est terminé ce mercedi. Après, nous basculerons sur le jeu video Marvel's Midnight Sun. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça vaut ? Nous vous expliquerons tout ça. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur Kaamelott Deuxième volet - partie 1.
Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.
Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
