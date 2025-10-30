Replay du Twitch du jeudi 30/10 : Kaamelott, Marvel's Midnight Sun, Runaways et bien plus

  1. Accueil
30 Octobre 2025 par Jeff 0
Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

Les numéros #1 de la VO #23 (Absolute Batman Annual, Supernatural...)

 

Notre avis sur Kaamelott Deuxième volet - Partie 1 (NON ! Tout n'est pas à jeter !)

 

Marvel One World Under Doom #8 : Runaways

 

Notre avis sur Marvel's Midnight Suns

 

 

- - - 

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de Batman, Justice League, Tortues Ninja et Supernatural. Nous continuerons avec notre cycle One World Under Doom avec, cette fois, un focus sur le tie-in Runaways qui s'est terminé ce mercedi. Après, nous basculerons sur le jeu video Marvel's Midnight Sun. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça vaut ? Nous vous expliquerons tout ça. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur Kaamelott Deuxième volet - partie 1.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

 

 

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

