  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Votre avis sur la saison 2 de Gen V

Votre avis sur la saison 2 de Gen V

30 Octobre 2025 par Jeff 0
Votre avis sur la saison 2 de Gen V

Fan de l'univers de The Boys ou des séries complètement barrées, n'oubliez pas que la saison 2 de la série Gen V a été intégralement référencée sur MDCU. 

Vous pouvez donc, dès à présent, noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. Pour information, la série possède la note de 4/5 actuellement sur MDCU.

Pour les intéressés, c'est par ici.

Si vous désirez vous procurer le comics et nous soutenir par la même occasion, sachez que vous pouvez acheter le premier tome de The Boys en passant par ce lien.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Preview VO] Supernatural #1

[Preview VO] Supernatural #1

29 Octobre 2025

Préparez-vous à reprendre la route avec Dean et Sam

The Boys entre dans le Guinness World Records

The Boys entre dans le Guinness World Records

27 Octobre 2025

A la surprise des acteurs !

Notre avis sur la saison 2 de Gen V

Notre avis sur la saison 2 de Gen V

24 Octobre 2025

Qu'en avons-nous pensé ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Gen V

Saison : 2
Créée par
  • Eric Kripke
Synopsis

  • Des jeunes gens avec des pouvoirs sont mis à rude épreuve et subissent de nombreux tests au sein de la Godolkin University School of Crimefighting tenue par Vought International.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire