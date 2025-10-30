Votre avis sur la saison 2 de Gen V

Fan de l'univers de The Boys ou des séries complètement barrées, n'oubliez pas que la saison 2 de la série Gen V a été intégralement référencée sur MDCU.

Vous pouvez donc, dès à présent, noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. Pour information, la série possède la note de 4/5 actuellement sur MDCU.

Pour les intéressés, c'est par ici.

Si vous désirez vous procurer le comics et nous soutenir par la même occasion, sachez que vous pouvez acheter le premier tome de The Boys en passant par ce lien.

Pour aller plus loin :