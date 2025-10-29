[Preview VO] Supernatural #1

La preview de Supernatural #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Greg Pak et est dessiné par Eder Messias avec une cover de Clayton Crain. Edité par Dynamite, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

LE RETOUR DES FRÈRES WINCHESTER ! Préparez-vous à reprendre la route avec Dean et Sam, qui sillonnent les routes et les chemins de traverse des petites villes américaines à la recherche d'un mal démoniaque à combattre ! Se déroulant entre la première et la deuxième saison de la série télévisée culte, ce tout nouveau titre du célèbre auteur GREG PAK (Darth Vader, Lilo & Stitch) et du talentueux dessinateur EDER MESSIAS (Sam Wilson : Captain America) ramène les lecteurs aux origines de la magie noire et révèle une nouvelle menace inquiétante à laquelle les frères, toujours en conflit, devront faire face avant de pouvoir reprendre leur traque du démon qui a tué leur mère. Dans ce premier numéro, les chasseurs de monstres doivent démasquer l'entité responsable d'une série d'incendies mystérieux dans une ville industrielle délabrée – des attaques qui commencent par l'incendie d'une usine Windler Industries, puis s'aggravent jusqu'à ce que plusieurs employés de Windler périssent dans les flammes. Mais démasquer la force maléfique à l'origine de ces incendies criminels surnaturels pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît, surtout lorsque la PDG, Steff Windler, étrangement bien préparée, s'en mêle personnellement ! Avec des couvertures saisissantes signées Clayton Crain, David Cousens et Eder Messias, chaque numéro de Supernatural propose également une couverture photo spéciale mettant en vedette les acteurs emblématiques de la série à succès !