Marvel annonce une sÃ©rie rÃ©guliÃ¨re Inglorious X-Force

C'est à travers les sollicitations du mois de janvier que l'annonce est tombée. Tim Seeley et Michael Sta. Maria vont être en charge d'une nouvelle série régulière du côté de Marvel. Intitulée Inglorious X-Force, le premier numéro est prévu pour le 21 janvier. Voici son synopsis :

VENGEANCE SANS GLOIRE ! CABLE revient du futur avec une poignée d'indices… et de larges trous dans sa mémoire. Un assassinat est imminent, et c'est à HELLVERINE, ARCHANGEL et à son ancien coéquipier BOOM-BOOM de suivre les indications de Cable une fois lâché dans la fosse. Mais qui cherchent-ils, et quel secret la mémoire défaillante de Cable cache-t-elle ? Soyez ici pour le début du mystère et accrochez-vous pour la montée d'adrénaline la plus extrême de l'univers X, alors qu'une toute nouvelle X-FORCE s'élance au combat !