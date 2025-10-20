Marvel annonce Marvel Rivals: The Cities of Heaven

C'est à travers les sollicitations du mois de janvier que l'annonce est tombée. Un nouveau titre autour de Marvel Rivals a été créé. Intitulé Marvel Rivals: The Cities of Heaven, il est écrit par Paul Allor et dessiné par Michael Shelfer et Eric Gapstur.

LUNA SNOW À LA RECHERCHE D'UN LIEU DIVIN ! Jeux à boire, Doombots et Seiches, oh là là ! Luna Snow est prête à enflammer la scène avec un concert légendaire à la mystérieuse taverne Chi Hive de K'un-Lun — ou du moins elle le sera, si elle parvient un jour à la trouver ! Perdue dans la ville magique, Luna se retrouve en plein milieu d'une bataille entre Daredevil et Angela, qui tentent de réveiller le Dragon Immortel grâce au Livre de l'Iron Fist. Et qui se trouve sur leur chemin ? Magik et Hulk, prêts à tout pour les arrêter ! Luna pourra-t-elle survivre au chaos et atteindre son concert, ou la Chi Hive n'entendra-t-elle jamais ses chansons ?

Il sortira le 7 janvier 5.99$.