Marvel annonce une nouvelle sÃ©rie Rogue

C'est à travers les sollicitations du mois de janvier que l'annonce est tombée. Une nouvelle série autour de Rogue va voir le jour durant le mois de janvier. Intitulée tout simplement Rogue, elle est écrite par Erica Shultz et dessinée par Luigi Zagaria avec une cover de David Nakayama.

Voici le synopsis :

VOUS NE POUVEZ PAS FUIR VOTRE PASSÉ ! Rogue mène une vie idyllique avec son doux Remy LeBeau, mais il y a encore des squelettes dans son placard… des secrets qui refont surface lorsqu'elle s'y attend le moins. Rogue a travaillé si dur pour laisser son passé de méchante derrière elle. Malheureusement, le passé ne reste pas dans le passé. Que se passe-t-il quand il vous frappe en plein visage ? Quel péché du passé pourrait pousser Rogue à quitter Haven House ? Mystique et Destiny détiennent-elles la réponse ?

La série tiendra en cinq numéros. Top départ le 21 janvier !