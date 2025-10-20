[Preview VO] Last Wolverine #1

La preview VO de Last Wolverine #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Saladin Ahmed et est dessiné par Edgar Salazar avec une cover de Martin Coccolo. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 22 octobre pour 4.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, les habitants de Vancouver acclament un nouveau héros : le MERVEILLEUX WOLVERINE, alias le WENDIGO, dernier élève de Logan. Mais que s'est-il passé pour LOGAN ? Un secret du passé de Wolverine poussera le Dernier Wolverine à entreprendre une mission pour perpétuer l'héritage de son mentor… à moins qu'une menace terrible ne le réduise en cendres avant.