[Preview VO] Omega Kids #1

La preview VO d'Omega Kids #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tony Fleecs et est dessiné par Andres Genolt avec une cover de Rod Reis. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 22 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire protège le rêve de suprématie et d'indépendance des mutants en tant que chef du réseau d'espionnage des Territoires de Revelation. Mais lorsqu'une conspiration menace l'utopie mutante, Quire et ses élèves psychiques devront distinguer amis et ennemis. Quentin a-t-il ce qu'il faut pour faire avancer le rêve, ou la prochaine génération remplacera-t-elle l'ancien révolutionnaire ?