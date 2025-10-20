  1. Accueil
  2. ActualitÃ©s
  3. [Preview VO] Omega Kids #1

[Preview VO] Omega Kids #1

20 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
[Preview VO] Omega Kids #1

La preview VO d'Omega Kids #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tony Fleecs et est dessiné par Andres Genolt avec une cover de Rod Reis. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 22 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire protège le rêve de suprématie et d'indépendance des mutants en tant que chef du réseau d'espionnage des Territoires de Revelation. Mais lorsqu'une conspiration menace l'utopie mutante, Quire et ses élèves psychiques devront distinguer amis et ennemis. Quentin a-t-il ce qu'il faut pour faire avancer le rêve, ou la prochaine génération remplacera-t-elle l'ancien révolutionnaire ?

  

  

Partagez cet article !
Ã‡a peut vous intÃ©resser
Marvel annonce une sÃ©rie rÃ©guliÃ¨re Inglorious X-Force

Marvel annonce une sÃ©rie rÃ©guliÃ¨re Inglorious X-Force

20 Octobre 2025

Quel secret la mÃ©moire dÃ©faillante de Cable cache-t-elle ?

[Preview VO] Last Wolverine #1

[Preview VO] Last Wolverine #1

20 Octobre 2025

Les habitants de Vancouver acclament un nouveau hÃ©ros : WONDERFUL WOLVERINE / WENDIGO

Marvel annonce une nouvelle sÃ©rie Rogue

Marvel annonce une nouvelle sÃ©rie Rogue

20 Octobre 2025

Vous ne pouvez pas fuir votre passÃ© !

Ã‰crire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
PublicitÃ©
Facebook
Partenaire