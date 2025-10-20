Des discussions mais toujours pas de projet solo Hulk en vue selon Mark Ruffalo

  1. Accueil
20 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Si vous connaissez un peu l'envers du décor, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la situation autour du personnage de Hulk au cinéma est assez compliquée. Pourquoi ? Tout simplement parce que Disney peut utiliser le personnage de Hulk en tant que membre des Avengers mais n'a pas les droits d'exploitations pour un film solo. Une situation assez délicate qui fait que Marvel doit construire le personnage à travers l'ensemble du MCU plutôt qu'à travers une série de films dédiés. 

Pourtant, il a encore été demandé à Mark Ruffalo, l'acteur qui tient le personnge au sein du Marvel Cinematic Universe s'il allait avoir un film solo dernièrement. Voici ce qu'il a répondu :

Cela n'appartient pas vraiment à Marvel. C'est une propriété d'Universal. J'ignore si un tel projet verra le jour pour être honnête. Nous continuons d'en parler, de ce que cela pourrait être.

En somme, une volonté mais toujours pas les droits.

