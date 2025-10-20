Tom Ellis (Lucifer) a tentÃ© sa chance pour un rÃ´le dans Fantastic Four: First Steps

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

L'acteur Tom Ellis, que les fans de comics connaissent à travers la série TV Lucifer, s'est confié auprès de Square Mile. L'acteur a ainsi révélé qu'il a auditionné pour le rôle de Reed Richards dans le dernier opus autour de Quatre Fantastiques. Voici ce qu'il a déclaré :

Il y avait un groupe sélectionné de personnes qui ont été invitées à enregistrer une bande pour Reed Richards. J'attendais juste que la bonne opportunité se présente, au bon moment et pour le bon personnage. Et je me souviens avoir regardé la photo de Richards dans les comics en me disant : 'Ça pourrait être celui-là.' Nous nous ressemblons assez.

Il a donc envoyé une vidéo de lui dans le rôle mais a appris que Pedro Pascal avait finalement obtenu le rôle. Fairplay, l'acteur a déclaré au sujet de Pascal : Il est vraiment génial. J'ai hâte de voir ça. La bande-annonce a l'air très amusante.

