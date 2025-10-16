  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Replay Twitch du jeudi 16/10 : La saison 2 de Peacemaker, la New-York Comic Con 2025 et plus

Replay Twitch du jeudi 16/10 : La saison 2 de Peacemaker, la New-York Comic Con 2025 et plus

16 Octobre 2025 par Jeff 0
Replay Twitch du jeudi 16/10 : La saison 2 de Peacemaker, la New-York Comic Con 2025 et plus

Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

New York Comic-Con : les annonces à retenir

 

Les numéros #1 de la VO #22 (DC K.O., Punisher, Return to Planet Hulk...)

 

Peacemaker prépare-t-il vraiment le DCU ? (Spoilers saison 2)

 

Notre avis sur Peacemaker saison 2

 

 

 

 

- - - - -

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de DC K.O., Spider-Man et du Punisher, pour ne citer qu'eux. Nous continuerons avec notre avis sur la saison 2 de Peacemaker qui vient tout juste de se terminer. Enfin, nous terminerons avec un recap de la New-York Comic Con. Et autant dire qu'il y a BEAUCOUP de choses à dire.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Les numéros #1 de la VO #22 (DC K.O., Punisher, Return to Planet Hulk...)

Les numéros #1 de la VO #22 (DC K.O., Punisher, Return to Planet Hulk...)

20 Octobre 2025

Qu'en avons-nous pensé ?

Peacemaker prépare-t-il vraiment le DCU ?

Peacemaker prépare-t-il vraiment le DCU ?

19 Octobre 2025

Question simple, réponse difficile

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 42

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 42

19 Octobre 2025

Cette semaine, c'est Panini Comics Vs Urban Comics

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire