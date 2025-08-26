  1. Accueil
Replay du Twitch du jeudi 28 août : Batman, Alice in Borderland, Invincible...

26 Aout 2025
Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

 

Les Gardiens #4 : John Williams

 

Superman : retour sur 5 polémiques autour du film

 

Alice in Borderland

 

Invincible : les évènements marquants à venir (Spoilers Comics)

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

- - -

Bonsoir à tous,

Le prochain live Twitch... c'est jeudi 20h ! Nous commencerons par revenir sur nos dernières lectures. Nous parlerons de Batman, Robin, Lucky Luke et Frankenstein, entre autres. Nous continuerons avec l'ajout d'un nouveau Gardien, une rubrique dans laquelle nous intronisons les visages forts de la pop culture. Cette fois, le Gardien nous amènera du côté de la musique. Ensuite, nous parlerons du manga Alice in Borderland, de ses spin-off et de son adaptation en série TV. Enfin, nous terminerons par Les évènements marquants à venir dans la série animée Invincible.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

