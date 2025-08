Marvel tease un Spider-Man 3099

Connaissez-vous Spider-Man 2099 ? Oui ? Parfait ! Mais si vous ne le connaissez pas, c'est très simple. Il s'agit tout simplement du Spider-Man de l'année 2099 (et après on ose dire que les comics, c'est compliqué !). Le personnage est quand même assez apprécié du côté de Marvel à tel point qu'il a été fréquemment mis en avant durant ses 30 ans d'existence.

Il y a quelques jours, l'éditeur a annoncé une série-limitée en cinq numéros : The End 2099, écrite par Steve Orlando et dessinée par Ibraim Roberson. Un titre mettant en avant de nombreux super-héros de 2099 mais aussi du multivers au sens large et, parmi eux, nous retrouvons donc un petit nouveau : Spider-Man 3099.

Bien sûr, costume oblige, nous ignorons son identité. Par contre, ledit costume a un air de déjà vu puisqu'il n'est pas sans rappeler le costume Iron Spider que portait Tom Holland dans Avengers: Infinity War. A la différence près que côté couleurs, on a basculé sur le bleu et le doré. On noteraa également la présence d'une lame au poignée droit du personnage ce qui est plutôt rare pour un personnage de la catégorie Spider-Man.

Voici quelques images le mettant en avant :

Concernant le titre en lui-même, voici la description communiquée par Marvel :

Des cendres de l'Âge des Héros, une nouvelle génération de super-héros, comme Spider-Man 2099, Nova 2099 et Red Hulk 2099, a émergé dans la dystopie qui a suivi pour forger un nouvel avenir radieux—un avenir qui a pris fin face à ABYSSUS, une fusion horrifiante d'un GALACTUS INFECTÉ PAR KNULL ! Alors que le Dévoreur en Noir descend sur le monde, un pacte est scellé avec le diable—littéralement—alors que Mephisto mise le destin de 2099 dans une bataille brutale pour la survie, opposant les guerriers de 2099 à des personnages cultes venant de tout le multivers–comme Wolverine, Cyclops et Marvel Girl de l'ère des Uncanny X-Men de Chris Claremont et John Byrne, Wanda Maximoff de House of M et tant d'autres—chacun luttant pour la survie de son propre univers ! C'est héros contre héros dans cette guerre sans règles contre l'extinction ! Alors que les héros de Marvel, du passé et du présent, s'affrontent, une chose est certaine : l'avenir arrive, et il se présente sous la forme de… SPIDER-MAN 3099 ?? !!

Le titre débutera le 3 décembre.