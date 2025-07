[SDCC] Un trailer pour Aztec Batman: Clash of Empires

Ce n'est pas forcément le projet auquel nous pensons le plus lorsque l'on parle de Batman mais il est bien là. Et aujourd'hui, grâce à la comic con, il a même droit à un trailer. De quoi parlons-nous ? Du prochain film animé de la team Warner Bros / DC Comics : Aztec Batman: Clash of Empires. C'est IGN qui a dévoilé la vidéo sur sa chaîne youtube. La voici :

Pour rappel, voici le synopsis du film animé :

À l'époque de l'Empire aztèque, Yohualli Coatl voit son père et chef de village, Toltecatzin, être assassiné par les conquistadors espagnols. Yohualli s'échappe à Tenochtitlan pour avertir le roi Moctezuma et son grand prêtre, Yoka, du danger imminent.

La sortie du film est prévue pour le 23 septembre 2025.