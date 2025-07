Un crossover Fantastic Four x Gargoyles pour le mois d'octobre

Un nouveau crossover va débuter au mois d'octobre du côté de Marvel Comics. Il s'agit de Fantastic Four x Gargoyles, écrit par Greg Weisman et dessiné par Enid Balam. La cover principale sera réalisée par Taurin Clarke tandis que les variant seront réalisées par Gabriele Dell'Otto, Peach Momoko ou encore Skottie Young.

LA PREMIÈRE FAMILLE DE MARVEL S'UNIT AVEC LE CLAN DE MANHATTAN DANS CE CROSSOVER EXCITANT !

Le créateur de GARGOYLES et scénariste acclamé de Marvel Greg Weisman amènent les Gargoyles au Baxter Building aux côtés de la star Enid Balám !

Le danger frappe lorsque le super vilain Diablo apprend que les Gargoyles pourraient détenir le secret de la vie éternelle... mais elles ne vont pas le laisser faire ! Heureusement, ils ont l'aide d'experts en écrasement de Diablo - les Quatre Fantastiques !

Plus : Tony Stark et David Xanatos comparent leur pilosité faciale, le Gargoyle made in Marvel, Isaac Christians, crée des liens avec sa nouvelle famille, et plus encore ! Vous ne voudrez pas manquer cette collision d'univers bien-aimés !

Fantastic Four x Gargoyles #1 sortira le 15 octobre pour 5.99$.