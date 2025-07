Clap de fin pour la série Resident Alien

Après le crash de son vaisseau spatial sur Terre, un extra-terrestre prend l'apparence du médecin de Patience, petite ville fictive du Colorado. Sous cet aspect humain, il recherche les débris de son vaisseau et le dispositif destiné à éradiquer l'humanité. Au fur et à mesure de ses rencontres, il ressent de plus en plus les émotions humaines et hésite à accomplir sa mission initiale.