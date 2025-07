Thor / Chris Hemsworth très présent dans Avengers: Doomsday ?

Petite news rapide pour signaler que le site internet Puck (considéré comme plutôt fiable) a écrit un article expliquant que Thor / Chris Hemsworth allait être très présent dans Avengers: Doomsday allant jusqu'à parler de deuxième acteur le plus important dans le long métrage.

On notera d'ailleurs que l'identité du personnage / acteur le plus important n'a pas été révélée de manière officielle mais nous avons tout de même notre petite idée là-dessus. On vous donne un indice, le film des frères Russo s'intitule Avengers: DOOMsday ;).