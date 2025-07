Kevin Feige a vu Superman et tacle ceux qui parlent de la fatigue des super-héros

On ne peut clairement pas appeler cela une fatigue de super-héros, on est d'accord ?

On ne va clairement pas s'amuser à faire une news à chaque fois qu'une personne a vu le Superman de James Gunn. Mais lorsqu'il s'agit d'un ancien Superman ou, dans le cas présent, du boss de Marvel Studios, on est bien obligé d'en toucher un mot.

Vous l'aurez compris, c'est au tour de Kevin Feige de donner son avis sur le film de Gunn. Et visiblement, il a beaucoup aimé. Voici ce qu'il a déclaré :

Vous avez vu Superman ? On ne peut clairement pas appeler cela une fatigue de super-héros, on est d'accord ? Je l'ai beaucoup aimé. J'adore, tu rentres dedans immédiatement. Tu ne sais pas qui est Mister Terrific ? T'inquiète, tu vas le découvrir. Juste go, go, go. C'est un monde complètement développé. David, le nouveau Superman, il était génial.

On notera que Gunn et Feige sont très cordiaux l'un envers l'autre. A titre personnel, lorsque l'on passe beaucoup de temps à faire de la traduction, cela fait plaisir lorsque l'on doit traduire des messages plus légers et qui transpirent le "il y a de la place pour tout le monde".