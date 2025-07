Marvel relance White Tiger au mois d'octobre

Marvel vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle série autour de White Tiger. Intitulée White Tiger: Reborn, elle sera écrite par Daniel José Older et Cynthia Pelayo et dessinée par Bruno Abdias et Moises Hidalgo. La cover principale sera signée Mike Hawthorne.

LE RETOUR DE WHITE TIGER ! Ava Ayala est l'actuelle détentrice des pouvoirs du White Tiger, portant l'amulette de pouvoir qui imprègne son hôte d'un lien avec des pouvoirs mystiques et les prouesses des arts martiaux. Alors qu'Ava retourne sur ses terres ancestrales pour protéger les innocents, elle se retrouve mêlée à un mystère qui la force à affronter le meurtre de sa famille et son histoire, la reliant au White Tiger. Ava se retrouve alors confrontée à Hector Ayala, son frère décédé et le White Tiger originel ?!

White Tiger: Reborn #1 sortira le 1er octobre.