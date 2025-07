Superman passe les 250 millions de dollars au box-office US

MAJ du 24/07 :

Le film vient de passer la barre des 250 millions de dollars de recettes sur le sol américain. Le chiffre à l'international n'est pas encore connu mais il se dit que le film en serait aux environs de 430 millions de dollars. Si tel est le cas, cela voudra dire que le décallage entre les recettes US et le reste du monde sera resté à peu près identique aux derniers jours.

- - -

MAJ du 20/07 :

Pas le temps de parler des 300 millions de dollars que le film s'approche déjà des 400 millions grâce à une baisse de fréquentation jugée légère. Lors des derniers compte, le film avait réalisé 142.8 millions de dollars à l'international, faisant passer le total du film à 337.2 millions de dollars. Selon les estimations, le cap des 400 millions devrait être passé dès ce soir.

Il vaudrait mieux pour Gunn de cartonner maintenant car il y a fort à parier que la sortie des Quatre Fantastiques finisse par faire de l'ombre au film de la team Warner Bros / DC Comics.

- - - -

Selon The Hollywood Reporter, Superman de James Gunn a passé la barre des 300 millions de dollars hier notamment grâce à de beaux chiffres tout au long de la semaine aux Etats-Unis faisant monter les recettes nationales à 177 millions de dollars.

Pour ce qui est de la semaine à venir, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Superman a en face de lui Jurassic World: Rebirth, F1 : The Movie, How to train your dragon et Jujutsu Kaisen. Dans cette liste, le film est plus dangeureux est Jurassic World: Rebirth, ce qui n'empêche pas Superman de faire deux fois plus de recettes que lui (attention, nous parlons toujours des Etats-Unis).

Les prochains "gros films" à sortir sont I Know What You Did Last Summer et Les Schtroumpfs. Deux films qui devraient réaliser moins de 13 millions de dollars lors de leur ouverture. En somme, jusque-là, tout va bien !

