Fantastic Four : Mole Man est confirmé et une grossesse est annoncée

Petite news rapide deux en une afin de faire le point sur les annonces faites lors du CCXPMX 25 à propos du prochain film Marvel : Fantastic Four: First Steps. Tout d'abord, Joseph Quinn a confirmé la présence du Mole Man dans le film. Oui, toute la planète le savait d'ores et déjà mais, aucune annonce officielle n'avait encore été faite à ce sujet. C'est à présent chose faite :

C'est un casting vraiment très complet. On a beaucoup de personnages fantastiques. Il y a aussi Mole Man / L'Homme-Taupe, qui est formidable, mais Galactus est le grand méchant.

Pour rappel, Mole Man est un incontournable de l'univers FF. Créé par la team Lee/Kirby, il est apparu pour la première fois dès le tout premier numéro de la série soit en novembre 61.

A côté de cela, et dans une catégorie un peu plus "people", sachez que durant l'évènement, Vanessa Kirby a également annoncé être enceinte. Toutes nos félicitations de la part de MDCU !