Fantastic Four: First Steps : Comment l'éditeur Panini Comics prépare l'arrivée du film ?

Qui dit arrivée d'un super-héros au cinéma dit éditeur qui tente de surfer sur la vague. Et le futur Fantastic Four: First Steps de Matt Shakman n'échappe pas à la règle. Retour sur le planning de publication de Panini Comics spécial Fantastic Four.

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity