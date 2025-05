Marvel annonce quatre titres liés à One World Under Doom pour août 2025

Marvel vient de dévoiler son planning pour le mois d'août. L'occasion pour nous de faire un petit point sur l'event One World under Doom. Ainsi, nous savons que seuls quatre titres seront liés à l'event Marvel : la suite du titre principal de One World Under Doom, la suite de la série régulière Red Hulk et la suite des séries limitées Superior Avengers et Runaways.

Voici le détails :

Sorties du 6 août 2025

One World Under Doom #6

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Le règne de Doom a été un succès pendant des mois – même certains des héros se demandent s'ils sont bien du bon côté. Un dernier pari désespéré est conçu, et Reed révèle un terrible secret qu'il a appris sur la domination mondiale de Doom – mais cela sera-t-il suffisant ? Et qu'est-ce que Doom a caché sous ce dôme latverien ? Tout est révélé – à un terrible prix ! C'est le début de la fin pour certains, et le début d'une ère nouvelle pour d'autres…

Red Hulk #7

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Jethro Morales

Tie-in

RAT DE LABO ! Machine Man et Deathlok échappent à la police alors qu'ils recherchent Thunderbolt Ross, alias RED Hulk ! Mais ils ne comprennent pas tout-à-fait les dangers qui les attendent au Projet Alpha ! Ici, dans ce laboratoire secret situé au cœur des montagnes, le Général Ryker révèle ses plans pour le Red Hulk , qui est désormais à la fois un prisonnier et une arme expérimentale. MÉFIEZ-VOUS DU NOUVEAU LOUP DE GUERRE !!

Superior Avengers #5

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

KILLMONGER ATTAQUE ! Est-ce un signe d'une romance naissante ? Ou d'un assassinat ? Les pièces se mettent en place, et l'équipe est prête à commencer sa véritable mission. Mais qui joue qui ?

Sorties du 20 août 2025

Runaways #3

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

DOC Justice , KAROLINA DEAN… ET LA VOLONTÉ DE DOOM ! On ne désobéi pas au Docteur Doom ! Doombot hésite au moment de prendre une décision majeure lorsqu'il y a une attaque des Runaways avec une force encore plus grande ! Est-ce qu'une réunion (mal)heureuse pourrait les sauver ? Et que se passe-t-il quand la goutte d'eau fait déborder le vase de Nico Minoru ?!