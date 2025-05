Le trailer de Superman est là !

Il avait été teasé depuis plusieurs jours et il est enfin là ! Warner Bros / DC Comics vient de dévoiler le nouveau trailer de Superman ! Et on ne pense pas qu'il vous laisser indifférent ! Non seulement il permet de voir tous les personnages annoncés jusque-là mais en plus, David Corenswet et Rachel Brosnahan ont l'air pas mal du tout en Clark et Lois !

Voici le trailer en VOST :

En VF :

Tes choix, tes actions, c'est ce qui fait de toi qui tu es.

Alors, qu'en pensez-vous ?