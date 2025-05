[Preview VO] Spider-Verse Vs Venomverse #1

La guerre arachnide est là ! Avec le sort du SPIDER-VERSE et du VENOMVERSE en jeu !

La preview VO de Spider-Verse Vs Venomverse #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kyle Higgins et est dessiné par Mat Groom. Edité par Marvel, il sort le 14 mai pour 4.99$.

La guerre arachnide est là ! Avec le sort du SPIDER-VERSE et du VENOMVERSE en jeu, ces guerriers à huit pattes ne reculeront devant rien pour protéger leur peuple — ou mourir en essayant ! SPIDER-MAN et ses amis réussiront-ils à protéger le Web-Heart ? Ou Venom et ses compagnons symbiotiques prouveront-ils que la Hive-Mind se bat pour sa survie ? Rencontrez le nouveau personnage à tête de toile SPIDER-PROWLER ainsi que le mystérieux symbiote YALEO dans cette bataille épique !