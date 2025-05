Thunderbolts : Un premier jour à 31.5 millions de dollars sur le sol américain

Maj du 04/05 :

Les chiffres du premier jour sont à présent tombés aux Etats-Unis. Thunderbolts*, le dernier film de l'écurie Marvel aura réalisé 31.5 millions de dollars. Malgré les bons chiffres de l'avant-première, le film commence donc plutôt doucement si on le compare aux autres films du MCU (il est tout juste devant Les Eternels). Il est également bien derrière Captain America: Brave New World qui avait déjà réalisé, à ce stade, 40.9 millions de dollars (merci, la Saint-Valentin).

- - -

Hier, c'était la cueillette du muguet. Et c'était cool. Mais hier, c'était aussi l'avant-première de Thunderbolts* aux USA. Bonne nouvelle pour Marvel et Mickey, le film a réalisé d'excellentes performances avec un très joli 11 millions de dollars. C'est moins que les 12 millions de Captain America: Brave New World mais ce dernier avait déjà trois films à son actif. Bien qu'il ne soit pas lié à Chris Evans, il restait donc lié à une saga connue du grand public. A l'inverse, Thunderbolts* a fait plus que Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ($8.8 million) et Eternals ($9.5 million). Mieux encore, les analystes ont, pour la deuxième fois, revu leurs chiffres à la hausse avec un premier week-end qui ne ferait plus 75 millions de dollars mais 80 millions.

Sur Rotten Tomatoes, le film est certifié frais à 88% et pour ce qui de la team MDCU, elle a également été convaincue :

Bref, le film n'attend plus que vous !