Andrew Garfield a une condition pour revenir en Spider-man (et elle sort de l'ordinaire)

Lors du dernier opus Spider-Man, les portes du multivers ont été défoncées à coup de scénario facile. Le côté positif, c'est que, de ce fait, nous avions pu revoir Tom Holland en Spidey mais également Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et vu l'accueil chaleureux que ces derniers ont reçu, on peut se demander s'ils ne vont pas être invités une fois encore, d'une manière ou d'une autre, dans le prochain opus Spider-Man .

Hier, c'est Andrew Garfield qui a été interrogé sur le sujet. L'acteur semble motivé à l'idée de revenir mais à une condition. Voici ce qu'il a déclaré :

J’adore vraiment jouer Spider-Man . J’adorerais jouer à nouveau le personnage d’une manière ou d’une autre, mais je pense que cela devrait être très bizarre. Je pense que j’aurais envie de faire quelque chose de très étrange. Je voudrais faire quelque chose de très unique, décalé et surprenant, un peu comme la liberté créative qu’ils ont avec les films d’animation Spider-Verse. Je pense qu’ils sont tellement géniaux et que vous pouvez honorer le personnage de tant de façons différentes à travers le multivers.

En somme, revenir en Spider-Man , oui... mais d'une manière clairement différente, qui sortirait de l'ordinaire.

Que pensez-vous de sa déclaration ?