[Sorties Comics] Vendredi 18 Avril

Depuis qu'il a endossé le costume de Robin, Damian Wayne, fils de Batman et Talia Al Ghul, tente tant bien que mal d'être le digne héritier de son père. De son côté, Batman doit apprendre à élever un enfant mais aussi un héros dans un univers sombre et violent. Bien que sincère, la dynamique entre père et fils va être bouleversée par l'arrivée d'un nouveau personnage, Morgan Ducard, qui va remettre en cause les méthodes de Batman et Robin...

Contenu vo : Batman & Robin (Volume 2 - The New 52) #0-8.

