Daredevil: Born Again, de superbes images behind the scenes avec les cascadeurs

Si vous avez suivi Daredevil et Daredevil: Born Again, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que les cascades sont regardées de très près et pour cause : elles ont toujours (ou 99% du temps) été jugées de qualité. Si tel est le cas, c'est parce qu'il y a une belle équipe derrière et beaucoup de boulot. Et aujourd'hui, c'est justement le coordinateur des cascades, Philip J Silvera, qui a dévoilé plusieurs images behind the scenes de la première saison de Daredevil: Born Again notamment lors des scènes de combats. L'occasion de voir des visages éclatées mais sourillants, les acteurs aux côtés des cascadeurs bref, le genre d'images qui fait toujours plaisir à voir.

Vous en trouverez quelques unes ci-dessous et l'intégralité des images en cliquant ici.

