[Sorties Comics] Mercredi 16 Avril

Pas de note

Jason Aaron, Adam Kubert, Daniel Acuña…



Lorsqu’il a recouvré ses souvenirs, Wolverine s’est lancé corps et âme dans une longue et sanglante épopée vengeresse. Aujourd’hui, Logan estime avoir pris sa revanche et semble plus apaisé. Mais dans l’ombre, ses ennemis se regroupent et s’organisent…

(Contient les épisodes US Astonishing Spider-Man & Wolverine (2010) 1-6, Wolverine: Road to Hell (2010) 1, Wolverine (2010) 1-20, Wolverine (1988) 300-304 et X-Men: Schism (2011) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL : LES GRANDES ALLIANCES 9, MARVEL OMNIBUS : WOLVERINE PAR JASON AARON 2 et MARVEL MUST-HAVE : X-MEN - SCHISM)

Prix : 80€