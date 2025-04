De nouvelles (courtes) vidéos pour The Fantastic Four: First Steps et Thunderbolts

Marvel Studios vient de dévoiler, à quelques jours d'intervalle, une nouvelle vidéo de The Fantastic Four: First Steps ainsi qu'une nouvelle vidéo de Thunderbolts. Les deux étant très courtes (du genre VRAIMENT très courtes), nous avons décidé de faire une news "deux en un".

Pour ce qui est de The Fantastic Four: First Steps, il s'agit d'un échange au moment du repas :

New look at ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’.



In theaters July 25.

Pour ce qui est de Thunderbolts*, il s'agit de nouvelles images liées aux cascades :

Et petite vidéo surprise, vous trouverez également, ci-dessous, une vidéo du tournage de Woman of Tomorrow. Par contre, comme vous l'aurez remarqué, nous ne l'avons pas mise en avant dans le titre de la news, ce qui en dit long sur l'intérêt de la vidéo :

