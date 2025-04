Daredevil: Born Again lève le voile sur le pouvoir de Bullseye

Attention, cette news contient des informations liéss au tout dernier épisode diffusé de Daredevil : Born Again. Si vous ne voulez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Lorsque la saison 3 de Daredevil a pris fin, plusieurs questions sont restées sans réponse. Parmi elles : la situation de Pointdexter / Bullseye. En effet, à la suite d'un terrible combat avec Wilson Fisk, Bullseye se fait opérer. Nous apprenons alors qu'il possède dans son organisme du cogmium. Ensuite, lorsque nous voyons l'oeil du personnage, nous pouvons y voir le logo de Bullseye autrement dit une cible. Après cela... plus rien. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'un point laissé sans réponse. Tout du moins jusqu'à aujourd'hui.

En effet, l'épisode 8 de Daredevil: Born Again vient d'apporter une réponse sur le sujet. Dans cet épisode, l'un des gardes l'accompagnant mentionne une "vision surhumaine", n'hésitant pas à qualifier Bullseye de "Bête de foire". Chose qui n'avait jamais été faite jusque-là.

Tout ça pour ça ?

Vous pouvez penser que c'est bien peu de choses voire que cela ne méritait pas forcément un article. Mais en y regardant de plus près, cette déclaration est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est un garde qui mentionne cette super capacité, ce qui sous-entend qu'il s'agit d'un fait connu à propos du personnage (et que Daredevil connait aussi, sans doute). Autre point : la scène se passe, finalement, très vite. En tout cas, bien vite pour une réponse que l'on a mis sept ans à donner aux ans. Mais surtout... en quoi consiste ce pouvoir exactement ? Après tout, Bullseye et Daredevil se sont affrontés dès le premier épisode et le pouvoir en question y est plutôt discret. Pas de démesure, pas de mention du pouvoir, pas même un petit zoom sur l'oeil du personnage pour rappeler le twist de fin de saison 3 aux spectateurs. Au final, on peut donc supposer que ces capacités, déjà présentes, ont été augmentées et c'est tout. Le problème, c'est que cela sous-entend que la série avait une carte à jouer et qu'ils ont préféré s'en défausser. Reste à savoir pourquoi la série a pris cette tournure.

Un sacrifice fait par Daredevil : Born Again ?

Et si la série avait été dans une impasse ? D'un côté, elle avait un cliffhanger sur les bras et donc, une réponse à apporter. D'un autre côté, le cliffhanger prenait la direction des super-pouvoirs. Or, il s'agit d'une direction que la série fait tout pour éviter (comme lorsqu'ils ont préférer modifier, légèrement, les pouvoirs de Muse). Visiblement, les scénaristes ont donc préférer la carte de la discretion. En deux répliques, ils ont officialisé leur réponse quant au twist de fin de saison 3. Et maintenant, il y a fort à parier que le tout soit glisser sous le tapis afin de conserver le ton sombre mais réaliste qu'ils affectionnent tant.

De votre côté, auriez-vous aimé que ce pouvoir soit utilisé / révélé différemment ? Auriez-vous aimé qu'ils soit présenté comme étant un véritable power-up pour le super-vilain, qu'il y ait une sorte "d'avant/après" l'arrivée du cogmium.