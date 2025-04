Mr Freeze débarque dans l'univers Absolute

L'un des prochains adversaires de Batman dans la série Absolute Batman sera Bane. Mais visiblement, il y en aura un autre auparavant et ce, dès le prochain numéro. En effet, la preview du numéro 7 vient d'être dévoilée et elle est on ne peut plus claire : Mr Freeze est de retour.

Voici toutes les informations :

MR. FREEZE FAIT SES DÉBUTS DANS L'UNIVERS ABSOLUTE À PARTIR D’ICI ! Il est sur le point de faire un froid glacial à Gotham City... alors que nous révélons les liens entre un jeune scientifique prometteur nommé Victor Fries, son histoire avec l’expérience Ark M et ce que tout cela a à voir avec le mystérieux Joker . Une série grandiloquente en deux parties avec un artiste invité, la seule et unique superstar Marcos Martín, commence ici !

Le numéro sera disponible dès ce mercredi pour 4.99$ du côté de DC Comics. Comme la preview l'indique, Nick Dragotta laissera sa place à Marcos Martin le temps de ce mini arc en deux numéros. Scott Snyder, quant à lui, signe toujours le scénario.

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur le premier numéro de cette série ici. Vous aurez également notre avis sur le premier arc de la série ce jeudi 20h sur Twitch.