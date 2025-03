Un affrontement brutal en images pour Superman #25

Pour ceux qui sont à jour dans la VO, Superman #24 se termine par l'arrivée de Lex Luthor. Superman... Lex Luthor... rien de bien nouveau allez-vous me dire. Sauf que voilà, dans ce titre écrit par Joshua Williamson et dessiné par Jamal Campbell, entre autre, Lex Luthor a ici été créé par Mercy. Et autant dire que cette nouvelle version, revue à la hausse, n'est pas là pour rigoler.

Voici quelques images :

En bonus, vous trouverez également de nombreuses covers en fin de news.

Sortie le 23 avril 2025.