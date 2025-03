DC comics vient-il de dévoiler le pire costume jamais vu ?

Il y a quelques jours, nous vous dévoilions la preview de Harley Quinn Fartacular: Silent Butt Deadly #1. Et malheureusement, le titre a tenu toutes ses promesses... Mauvais goût, perché, parfois malaisant, le titre enchaîne les situations abracadabrantesques, le tout entouré de pets.Mais ce n'est pas tout !

Toujours dans un soucis d'être le plus poétique possible, Harley Quinn pense que le meilleur moyen de mettre fin à la malédiction des pets et de porter un nouveau costume. Et alors là, attention les yeux, le costume en question n'est autre que Plastic Man qui entoure le corps d'Harley avec, bien sûr, les yeux et la bouche du personnage collés sur les fesses de l'ancienne acolyte du Joker .

A présent, il est temps de voter. Êtes-vous d'accord avec les voix qui s'élèvent et qui mentionnent ce nouveau costume comme étant le plus bizarre et le plus crade des costumes ?