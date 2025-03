Avengers: Doomsday : 275 millions de vues pour le live stream lié au casting

Hier, Marvel a dévoilé le casting de l'opus Avengers: Doomsday de manière assez originale puisque le tout a été fait à travers un stream live de 5h et 27 minutes. Alors vous allez me dire "Mais qui assister à une vidéo aussi longue" ? Eh bien beaucoup de monde à vrai dire. Selon Deadline, il y a eu pas moins de 275 millions de vues et 3.1 millions de mentions sur les réseaux sociaux.

Que dire de ces chiffres astronomiques ? Déjà, on peut dire que c'est cinq fois plus que le trailer de Deadpool & Wolverine qui, pourtant, avait été diffusé durant le Super Bowl de l'an dernier. Sur YouTube, la diffusion en direct était #2 sur les tendances à la fin de la journée, tandis que, sur X, #AvengersDoomsday a occupé la place #1 des tendances pendant plus de sept heures et a généré plus de 55 termes tendance distincts tout au long de la journée.

Deadline conclut en stipulant qu'au fil des heures, l'audience a augmenté pour devenir, au final, le livestream multiplateforme le plus regardé de tous les temps à ce jour.

Autant dire qu'une fois encore, Disney prouve qu'ils ne sont peut-être pas doués avec les remakes mais que niveau com', ils n'ont strictement rien à apprendre.