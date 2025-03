Replay du twitch du Jeudi 27 mars : Flash, lectures VO, Blanche Neige et Severance

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Le replay de notre dernier live est disponible. Voici les liens des différentes parties :

En une aprem' #4 : Flash :

Severance, la SF des employés de bureau :

Notre avis sur Blanche-Neige :

Les numéros #1 de la VO #8 (Hush 2, Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter , DC x Sonic...) :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par parler des derniers comics #1 sortis aux Etats-Unis. Nous parlerons des titres Absolute Flash et Absolute Manhunter, Doom's Division, du très attendu Hush 2 et même de... Sonic ! Nous continuerons avec notre avis sur le très décrié Blanche Neige. Et sans surprise, il y a des choses à dire ! Après cela, nous passerons à notre rubrique "En une aprem' " durant laquelle nous vous proposerons de faire le tour du super-héros Flash en quelques heures. Enfin, nous terminerons en revenant sur l'excellente série Severance.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

