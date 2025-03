Ben Affleck revient sur son atroce expérience de Batman

On le sait. Ben Affleck et le rôle de Batman, c'était déjà toute une histoire avant même qu'il endosse le costume. Mais après les tournages, l'histoire en question est passée à un tout autre niveau. Il y a peu, il avait notamment parlé de pire expérience qu'il a jamais vue dans une entreprise qui regorge d'expériences merdiques.

Lors d'une longue interview avec GQ, l'acteur Ben Affleck est revenu sur plusieurs points et, parmi eux, son expérience en tant que Batman . L'occasion pour l'acteur d'aller un peu plus loin dans ses propos.

Voici ce qu'il a déclaré :

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles c’était une expérience vraiment atroce. Et elles n’ont pas toutes à voir avec la simple dynamique d’être dans un film de super-héros ou autre, par exemple. Je ne suis pas intéressé à l'idée de retourner dans ce genre en particulier, non pas à cause de cette mauvaise expérience, c'est juste que j’ai perdu tout intérêt pour ce qui rendait ce genre intéressant.

Mais je ne voudrais certainement pas reproduire une telle expérience. C’était en grande partie dû à un désalignement des agendas, des compréhensions, des attentes. Et d’ailleurs, je n’apportais rien de particulièrement merveilleux à cette équation à l’époque non plus. J’ai eu mes propres échecs, des échecs importants, dans ce processus et à ce moment-là.