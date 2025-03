Mark Waid va raconter sa Nouvelle Histoire de l'univers DC

A partir du 25 juin 2025, DC Comics va publier une mini-série de 4 numéros intitulée New History of the DC Universe, soit la Nouvelle Histoire de l'univers DC. Ecrite par Mark Waid, elle permettra de donner un regard nouveau sur le passé et le présent de cet univers, à travers les yeux de Barry Allen (Flash).

Pour Waid, il s'agit de "son projet de rêve". Il va pouvoir restructer tout l'univers DC sur une ligne temporel, avec de nombreux clins d'oeil, mais aussi des informations inédites. Il s'agira des chroniques du voyage de Barry Allen , de la naissance de l'univers DC jusqu'à l'arrivée de la Justice Society of America et l'Age d'or des héros.

Au niveau des dessins, plusieurs artistes travailleront sur la série, mais les premiers noms annoncés sont Jerry Ordway et Todd Nauck. La couverture du premier numéro sera de Chris Samnee, avec des variant de Dan Mora, Ryan Sook, Mike Cho et Artgerm.