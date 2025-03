Jonathan Majors toujours disposé à être Kang pour le MCU

Le 17 février 2023, le monde (ou, tout du moins, les Etats-Unis) découvre Jonathan Majors dans le rôle de Kang le conquérant dans Ant-Man & The wasp: Quantumania. Le 25 mars, l'acteur est arrêté à Manhattan pour violence conjugale. En juin 2023, une vingtaine de ses anciens collaborateurs l'accusent de violences physiques et verbales sur plus d'une décenie. Le 18 décembre, il est reconnu coupable des accusations d'agression et de harcèlement et dans la foulée, Marvel Studios annonce la fin de leur collaboration.

Depuis, l'acteur a déclaré à plusieurs reprises vouloir revenir dans le rôle de Kang. Et hier encore, il l'a confirmé auprès d'USA Today. Voici ce qu'il a déclaré :

Bien sûr que je le veux. Disney, Marvel Studios, je les adore. Tom Hiddleston, j'ai adoré travailler avec ce mec. J'ai adoré travailler avec Paul Rudd. J'ai adoré travaillé avec Gugu Mbatha-Raw. J'aime tellement cette industrie et maintenant, je suis dans une position où je peux ressentir leur amour et réellement exprimer mon amour envers eux.

Du côté de Marvel, cela fait quelques temps maintenant que l'on entend que Disney ne serait pas contre l'idée de boucler l'histoire de Kang bien qu'ils aient pris, aujourd'hui, une autre direction. Par contre, autant on entendait parler d'un possible retour de Kang, autant on n'entendait pas parler d'un retour de Jonathan Majors.

Affaire à suivre.