Premières couvertures pour Godzilla Vs Avengers #1

Ce mois de juin, Godzilla foutra une fois encore le bordel au sein de Marvel et, plus particulièrement du côté des Avengers à travers le titre Godzilla vs. Avengers. Ecrit par David F. Walker (Planet of the Apes) et dessiné par George Jeanty (Star Wars: Mace Windu), il est le cinquième des six titres crossovers prévus entre le Kaiju et les super-héros Marvel.

Voici le synopsis du premier numéro :

Les New Avengers originaux reviennent pour affronter un ennemi inarrêtable - Godzilla ! À la suite d’une bataille massive entre Godzilla, Fin Fang Foom, les Avengers et Jet Jaguar, le S.H.I.E.L.D. tente de donner un sens à ce qui s’est passé, mais tout le monde raconte une histoire différente ! Que s’est-il vraiment passé lors de cet affrontement fatidique ? Découvrez les héros les plus puissants de la Terre qui affrontent les Kaiju les plus puissants de la Terre !

Hier, ce sont les covers du titre qui ont été dévoilées. Les voici :

Pour rappel, Godzilla sévit également du côté de DC. Justice League Vs Godzilla Vs Kong premier du nom est sorti en août 2024 du côté d'Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".