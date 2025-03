Gal Gadot (Wonder Woman) reçoit son étoile sur le Walk of Fame lors d'une cérémonie perturbée

L'actrice israélienne Gal Gadot incarnant Wonder Woman dans l'ancien DCEU a mis en pause la tournée promotionnelle du film Blanche-Neige afin de recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Une cérémonie à laquelle a également participé Patty Jenkins, réalisatrice du film Wonder Woman mais aussi... des manifestants. En effet, selon les rapports, plusieurs douzaines de manifestants pro-israéliens et propalestiniens ont dû être dispersés par la foule. Aucun incident n'a été relevé.

Pour rappel, l'actrice ne venait pas vraiment sur le sujet de la politique à ses débuts. Ce n'est que depuis quelques temps que Gal Gadot a montré un soutien plus affirmé envers son pays. Une prise de position qui, selon les dires, aurait été la source de tensions entre elle et Rachel Zegler lors du tournage de Blanche Neige (dans lequel Zegler tient le rôle titre) du fait que cette dernière soutienne, de son côté, la Palestine.