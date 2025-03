Nathan Fillon nous parle du crétin Guy Gardner

C'est lors d'un entretien avec TV Line que Nathan Fillon (Firefly, Buffy, Castle, The Rookie...) s'est exprimé sur le personnage du Green Lantern Guy Gardner , rôle qu'il incarnera lors du reboot de Superman réalisé par James Gunn. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a plutôt bien cerné le personnage. Voici ce qu'il a déclaré :

C’est un crétin ! Ce qu’il est important de savoir, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être bon pour être un Green Lantern ; Il suffit de ne pas ressentir la peur. Donc, Guy Gardner ne ressent pas la peur, et il n’est pas une très bonne personne. Il n’est pas gentil, ce qui est très libérateur en tant qu’acteur parce que vous vous demandez quelle est la chose la plus égoïste et la plus égoïste que je puisse faire à ce moment-là ? Et c’est la réponse. C’est ce que vous faites à ce moment-là. Je pense que s’il a un superpouvoir, c’est peut-être son excès de confiance, dans le sens où il pense qu’il pourrait affronter Superman . Il ne peut pas !