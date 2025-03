Daredevil: Born Again, les épisodes 2 et 3 devaient être le pilot à l'origine

C'est une anecdote on ne peut plus intéressante de la part de Michael Cuesta, le réalisateur des épisodes 1, 2 et 3 de Daredevil: Born Again. En effet, selon lui, les épisodes 2 et 3 étaient en réalité le pilot. Ce n'est que par la suite que le premier épisode a été ajouté et que l'ordre des épisodes a été modifié.

Mais du coup, qu'en est-il des scènes importantes de ce premier épisode ? Le combat avec Bullseye ? Le face à face entre Murdock et Fisk ? Eh bien ces scènes n'auraient tout simplement pas eu lieu. Dans le cas de Foggy, cela aurait été différent. Oui, elle aurait eu lieu... mais hors écran.

Pour l'anecdote, ce dernier point est abordé depuis quelques jours sur la toile US mais jusque-là, il ne s'agissait que d'une rumeur. A présent, on peut donc le considérer comme étant officiel.