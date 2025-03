Replay du Twitch du jeudi 6 mars : Daredevil, l'actu comics, Karaté Kid, Dragon Ball Daima

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties :

Notre avis sur le final de Dragon Ball Daima (épisodes 19 et 20) :

Retour sur l'excellent Karaté Kid 2 et le plus décevant Karaté Kid 3 :

Notre avis sur le pilot de Daredevil : Born Again :

Les actus comics #2 : Février 2025 :

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par revenir sur l'actu comics du mois de février. Nous parlerons du crossover Marvel / DC, du jeu Wonder Woman annulé, de la série Lanterns... Nous continuerons avec notre avis sur le final de Dragon Ball Daima. Après cela, nous continuerons notre cycle Karaté Kid avec, cette fois, un focus sur les films 2 et 3. Enfin, nous terminerons avec notre avis sur les premiers épisodes de Daredevil: Born Again.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

