Premier aperçu des cartes Magic The Gathering x Spider-man

Wizards of the Coast vient de dévoiler plusieurs cartes du set Magic The Gathering x Spider-Man dont la sortie est toujours prévue pour le 26 septembre. En terme de personnages, nous pouvons voir Venom, le Bouffon vert, le Docteur Octopus et Spider-Man himself.

Voici lesdites cartes :

Comme vous pouvez le constater, au-delà des personnages, l'univers est également revisité avec Venom qui peut booster les créatures de type Symbiote, le Bouffon Vert qui peut booster les gobelins ou encore Doc Ock qui peut transformer les artefacts en créature artefact 8/8 robot vilain (par contre, vu son coût d'invocation, on ne le retrouvera pas souvent sur la table en dehors des drafts et des scellés... sauf combo, bien sûr).

Enfin, voici les boites de boosters :

Alors, allez-vous vous laisser tenter ?