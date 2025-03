Retour sur la carrière de Jack The King Kirby

Figure incontournable de la BD américaine, Jack Kirby est le co-créateur de certains des plus grands super-héros de l'écurie Marvel (Captain America, les Quatre Fantastiques, Thor pour ne citer qu'eux). Dessinateur incroyable, il a réussi à s'imposer chez Marvel mais aussi à créer des personnages incontournables chez son rival, DC Comics, avec en tête, le monstrueux Darkseid. Retour sur celui que l'on surnomme "The King", un homme souvent resté dans l'ombre de Stan Lee et qui a dû mener de nombreuses guerres.

Pour info, nous avions déjà réalisé ce type de portrait pour un grand nom du cinéma : Christopher Lee. Si cela vous intéresse, c'est par ici.

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity