Wonder Man : nombre d'épisodes, durée et mot d'amour

C'est encore et toujours par l'intermédiaire du boss de Marvel télévision, streaming et animation, Brad Winderbaum, que nous avons aujourd'hui un peu plus d'informations sur la série Wonder Man. Voici ce qu'il a déclaré :

Wonder Man, c'est huit épisodes. C'est une toute nouvelle saveur pour Marvel. C’est tout droit sorti de l’esprit de Destin Daniel Cretton et Andrew Guest. Honnêtement, c’est l’une de mes choses préférées. Je pense que c’est la meilleure série que personne n’a jamais vue, et je suis très excité de voir la réaction du public. Je pense que c’est une lettre d’amour à ce que nous faisons en tant que cinéastes. C’est une lettre d’amour à la profession d’acteur, et c’est une série très sincère et belle.

Pour ce qui est de la durée, il explique que l'épisode le plus court fait 20 minutes et des poussières tandis que le plus long fait 40 minutes et quelques. Du simple au double donc.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bien belle déclaration de la part de Winderbaum. Par contre, dans le sens où nous ne l'imaginons pas déclarer "la vache, j'ai regardé les premiers épisodes de Wonder Man, c'est la pire daube que j'ai jamais vue", nous allons attendre de voir les différents épisodes avant de valider les propos du boss de Marvel Télévision.